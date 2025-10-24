◇フィギュアスケートGPシリーズ第2戦中国杯第1日（2025年10月24日中国・重慶）男子SPが行われ、昨季の世界選手権6位の佐藤駿（エームサービス・明大）が94・13点で首位発進した。冒頭の4回転ルッツなど全てのジャンプを決めた。22年GPファイナル2位の山本草太（MIXI）は87・57点で4位スタート。2位はダニエル・グラッスル（イタリア）で90・42点だった。