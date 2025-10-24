男子SP演技する佐藤駿＝重慶（共同）大事な五輪シーズンに右足首を痛めた佐藤駿が「ここから」と覚悟を決めて臨んだGP初戦、中国杯。冒頭に大技の4回転ルッツを成功させると、4回転―3回転の連続トーループも華麗に跳んだ。首位発進し「6分間練習からすごく良くて、その流れのまま滑れた。今までやってきたことが発揮できて、うれしい」とほほ笑んだ。痛み止めを服用してリンクに向かうと「アドレナリンが出て久しぶりに痛み