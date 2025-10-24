「ＳＶリーグ男子、大阪Ｂ３−１サントリー」（２４日、ジーライオンアリーナ神戸）リーグ２季目が開幕し、昨季初代王者に輝いたサントリーが１−３（２５−２３、２１−２５、２４−２６、２０−２５）で、昨季レギュラーシーズン１位の大阪Ｂに敗れた。第１セットは一進一退の攻防から２５−２３で先取。しかしその後は大阪Ｂにペースを握られ、３セット連続で落とした。今季から新キャプテンを務める高橋藍は「勝てなかっ