日本古来の茶道の伝統的な美しさや精神性に現代の技術を使って没入できる体験空間「イマーシブ茶道」が東京・渋谷で始まりました。 【写真を見る】「イマーシブ茶道」体験いかが? 日本古来の茶道の伝統的な美しさや精神性を現代技術で没入感を演出＝東京・渋谷 東京都渋谷区のエムズ原宿で10月24日から始まった「イマーシブ茶道」では、映像や音を組み合わせた没入感の高い茶室で実際にお菓子やお茶をたしなむ