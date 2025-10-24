トヨタ自動車は２４日、スポーツカー「スープラ」の生産を２０２６年３月で終了すると発表した。加速やコーナリングなど走りにこだわった１台で、ファンから人気があった。トヨタは「生産終了は当初より計画していた通りで詳細についてはお答えできない」としている。初代スープラは１９７８年に登場し、日本では「セリカＸＸ」として販売されていた。２００２年に一度生産終了したが、約１７年後の１９年に５代目となる現行