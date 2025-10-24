シンガー・ソングライター平井大（34）が24日、東京・渋谷の代々木第1体育館で全国アリーナツアーの初日公演を行った。オープニングで約1万1000人が総立ちで迎える中、ステージ中央の小型トラックの荷台で「Country Road」を熱唱。熱い拍手を一身に受けながらギターをかき鳴らした。「僕の音楽とともに皆さん、最後まで一緒に楽しみましょう」。15日に発売されたばかりの新曲「f．r．i．e．n．d．s」ではステージから客席に降りて