上方落語の露の團四郎改め3代目露の五郎（70）の襲名披露公演が24日、大阪市の国立文楽劇場で行われた。高座では「猫の災難」を演じ、観客から盛大な拍手を浴びた。公演後、取材に応じ、「うれしさ半分、もうどうなるか分からん不安半分」と振り返りながら、「大変なのはこれから。この不安が楽しい思い出になるように頑張ります」と語った。師匠で上方落語協会5代目会長を務めた2代目は、古典に通じ、怪談噺（ばなし）や艶笑噺、