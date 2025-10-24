巨人の高梨雄平投手が２４日、Ｇタウンとジャイアンツ球場で練習を行った。２３日に行われたドラフト会議で巨人は２位で早大の変則右腕・田和廉投手を指名。自身は早大からＪＸ―ＥＮＥＯＳを経て１６年ドラフト９位でプロ入りしており「かわいい後輩だ」と歓迎した。投球は映像で既にチェックし「変化球がいい。めっちゃよかった」と太鼓判を押した。「野球のレベルが上がっているこの時代にドラフト２位でかかるのはすごい