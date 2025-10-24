きょうの為替市場、ドル円はＮＹ時間に入って一時急低下。先ほど発表の９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回ったことを受けてドル売りが強まった。ドル円は指標発表前の１５３円手前から一気に１５２．３０円近辺まで下落。ただ、その後は買い戻しも入って大方戻している。 米ＣＰＩは来週のＦＯＭＣでの利下げ期待を正当化したほか、短期金融市場では１２月についても利下げを完全に織り込む動きが出ている。来年