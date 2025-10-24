厚生労働省は２４日、２０２５年版「自殺対策白書」を公表した。自殺者全体は減少する中、２０歳代までの若年層の自殺が増加している実態が記され、就職などを控える大学生の自殺者が４００人を超える深刻な状況となっている。大人として扱われることも多い大学生については周囲が異変に気付きにくい面もあり、専門家は「大学による対策や支援が必要だ」と指摘する。白書によると、２４年の自殺者は前年比１５１７人減の２万３