歌手の平井 大（34）が24日、東京・国立代々木競技場第一体育館で全国ツアーの初日公演を行った。自身最大規模のアリーナツアーで、この日は1万1000人を動員。ビンテージカーのセットに登壇すると「僕の音楽とともに皆さん最後まで楽しみましょう！」と拳を突き上げて幕を開けた。「UndertheSea」で花道を練り歩くと、観客のスマホで一緒に写真を撮るなど精一杯ファンサービスし大盛り上がりとなった。その後は「プロポ