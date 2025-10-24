WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、元WBC世界スーパーフライ級王者の川島郭志氏（55）をゲストにYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。11月24日のWBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心（帝拳）―井上拓真（大橋）を展望した。具志堅氏は「日本で1番と2番の大きなジム同士がやるわけですから。これはジムを挙げてやりますよ」と、帝拳ジムVS大橋ジムの対決構図に興味を示した。そし