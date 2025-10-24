ユニットコムは10月24日、秋葉原の中心エリアにパソコンやスマートフォンなどの買い取り専門店舗「パソコン工房 秋葉原買取センター」をオープンすると発表した。これまでパソコン工房 秋葉原本店などで実施していた買い取り業務を、この秋葉原買取センターに集約する。オープンは11月1日（土）11時。秋葉原地区、町田、八王子のパソコン工房各店では、秋葉原買取センターのオープンを記念したセールやキャンペーンを実施する。セ