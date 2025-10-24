津久井警察署（資料写真）津久井署は２４日、窃盗の疑いで、東京都八王子市、自称介護士の女（４９）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、同日午後０時ごろ、相模原市緑区向原３丁目のホームセンターで、掛け布団や食べ物、手袋など計１０３点（７万５６０６円相当）を盗んだ、としている。署によると、女は商品を買い物カートに載せ、レジを通らないまま駐車場の車のそばまで行ったところで、副店長が声をかけて取り押さえた。「