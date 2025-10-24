シンガー・ソングライターの平井大が２４日、東京・代々木第一体育館で全国ツアーの開幕を迎えた。自身最大規模となるアリーナツアー。全８都市１５公演を予定しており、平井は「これまでよりもスケールの大きなセットやステージとなっていて、多くのお客様と空間を共にできることがとても楽しみです」と期待を寄せた。この日は７月１日に誕生した第２子の長男に向けて作成したメッセージソング「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａ