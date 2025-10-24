7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾が24日、グループ公式インスタグラムを更新。毎年恒例のハロウィン企画で人気アニメ『鬼滅の刃』の主人公・竈門炭治郎の仮装を披露している。【写真あり】西畑大吾、凛々しい炭治郎コスプレを披露なにわ男子は毎年「なにハロ」と題してメンバーそれぞれがハロウィンの仮装を公開し、話題を呼んでいる。今年のトップバッターを飾った西畑は凛々しい炭治郎に変身。赤の瞳に赤のヘアスタイル