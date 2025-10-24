「秋の園遊会」が来週28日に開催されます。あまり知られていない「園遊会」の舞台裏をお伝えします。【写真で見る】黒柳徹子さん、福原愛さん、五輪メダリスト…園遊会ゲストのそうそうたる顔ぶれ園遊会への招待者はどう決まる?過去には歴史的偉人も山内あゆキャスター:「園遊会」は春と秋の年2回、今は赤坂御苑で行われています。参加者は総理大臣、議員、知事、功労者など、約1800人が招待されます。招待メンバーは一体、どの