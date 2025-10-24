新日本プロレス２４日後楽園大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ａブロック公式戦でＹＯＨ（３７）、マスター・ワト（２８）組がクラーク・コナーズ（３２）＆永井大貴（２２）を下し開幕２連勝とした。ワトは序盤から場外でコナーズのタイヤ攻撃を受けてペースを握られる。しかし一進一退の攻防の中から場外でコナーズにタイヤ攻撃をやり返し、永井をリング上に孤立させる。数的優位を築いたＹＯＨとワトは