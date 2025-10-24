友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はバイトでの困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・真鍋咲は大学生の傍ら、バイトリーダーをしています。ある日後輩のマナに、店長から言い寄られて困っていると相談を受けました。彼女から「どうにかしてください！」と言われた咲。この相