モダンな“専用の内外装”が魅力！ホンダは、2025年9月12日に「N-ONE」の電動モデルとなる「N-ONE e：」を発売し、N-ONEシリーズにおける選択肢を拡充しました。ほかにも複数のグレードやモデルが用意されているなか、通常モデルとは異なる意匠を採用し専用の内外装をまとったモデルも展開されています。【画像】超いいじゃん！ これが“お洒落内装”の最新「軽ワゴン」です！（30枚以上）一体どのようなモデルなのでしょう