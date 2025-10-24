２４日放送のテレビ朝日系報道番組「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）では、高市早苗首相がこの日午後２時から衆参両院の本会議で、首相就任後初めての所信表明演説を行ったことを報じた。番組冒頭で大越健介キャスターは「高市総理大臣は今日、初めての所信表明演説に臨みました。強い経済をつくるという決意表明のたびに与党の席からは熱烈な拍手、一方、野党席からは相次いで疑念の声が上がりました」と報じ