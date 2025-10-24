ウクライナ出身の大相撲の小結・安青錦（安治川）が「大阪安青錦後援会発足祝賀会」に２４日、大阪市内のホテルで行われた。初の個人後援会で来日直後に稽古していた関大の関係者を中心に約２００人が参加。最後の挨拶では「大関昇進を目指して頑張ります」と意気込んだ。新三役だった先場所は１１勝をあげている。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）は壇上で「（来年３月の）春場所では大関で帰ってこられるように」と発破を