◇明治安田J3リーグ第33節FC大阪0―1栃木SC（2025年10月24日東大阪市花園ラグビー場）悲願のJ2昇格を目指す4位・FC大阪が5試合ぶりの黒星で、連勝は3で止まった。前半26分にセットプレーの流れから失点。後半は押し込んだが、栃木SCの牙城を崩すことはできなかった。唯一の金曜日開催。勝てば自動昇格圏2位の栃木Cに勝ち点3差に迫れるチャンスだった。藪田光教監督は「先に勝つことでライバルにプレッシャーを与えよ