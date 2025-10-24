高市首相は２４日、衆参両院の本会議で、就任後初の所信表明演説を行った。安全保障関連費のさらなる増額を視野に、２０２７年度までの防衛力整備計画など安保３文書を２６年中に前倒しで改定すると表明した。積極財政を通じた「強い経済」を唱え、物価高対策に「最優先で取り組む」と強調した。現行の３文書は２２年に策定され、防衛費と海上保安庁予算などを合算した安保関連費を２７年度までにＧＤＰ（国内総生産）比２％に