【北京共同】中国外務省の郭嘉昆副報道局長は24日の記者会見で、高市早苗首相が所信表明演説で中国の軍事的動向が「深刻な懸念となっている」と述べたことについて「中国は平和と安全保障において、最も優れた実績を持つ大国だ」と反論した。