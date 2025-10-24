西武の西川愛也外野手（26）が、秋季練習で来季のさらなる飛躍を誓った。プロ8年目の今季は124試合に出場、553打席と初の規定打席に達し、134安打10本塁打38打点、打率2割6分4厘と自己最高の数字をマークした。だが、西川の顔には満足感のかけらもない。むしろ「まだまだ上がいるので」と悔しさの方が色濃い。最大の心残りは「最多安打のタイトルと全試合フルイニング出場を果たせなかったこと」だという。「絶対にレギュラー