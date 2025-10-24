福岡中央署は24日、福岡市中央区大手門3丁目15番付近で同日午後4時35分ごろ、通行中の女性がスマートフォンを所持した男から「彼氏いるの」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30代後半〜40代前半くらい。身長170程度のやせ形で薄い茶髪の短髪。灰色パーカ、黒色長ズボン、黒色スニーカー着用。