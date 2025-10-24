高市総理は10月24日の所信表明演説で「物価高対策に最優先で取り組む」との姿勢を強調し、中でも「ガソリンの暫定税率廃止」に力を込めました。 専門家は、「政策実行と財源のバランスが重要」と指摘します。 【写真を見る】「物価高対策に最優先で取り組む」高市総理が所信表明演説 専門家「政策実行と財源のバランスが重要」と指摘＝静岡 ＜高市早苗総理＞ 「今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済を作る。そし