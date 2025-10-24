静岡県静岡市の清水港に着岸した船から「パラサイト型密輸」と呼ばれる手口で運ばれた大量のコカインが見つかりました。 薬物は船の水面下に隠されていて、発見は全国で2例目です。 【写真を見る】「パラサイト型密輸」と呼ばれる手口か 船の水面下から大量のコカインが見つかる 全国2例目＝静岡・清水港 ＜田島かのん記者＞ 「静岡市の清水港です。この港に着岸した船から約20キロのコカインが発見されました」 10月24日