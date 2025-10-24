食べたり飲んだりするときに感じるおいしさを数値化して食の新たな魅力を生み出そうというプロジェクトが新潟市で始まっています。いったい、どのような取り組みなのでしょうか。 取材に訪れたのは、新潟大学・五十嵐キャンパスにある研究室。【新潟大学農学部栄養制御学研究室櫻田加奈子さん】「味覚センサーという機械で、味のそれぞれの項目について測定して数値で表せる」こちらの機械に液体状にした食材をセットする