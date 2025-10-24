10月23日、プロ野球ドラフト会議が行われ、新潟県勢からは5人の選手が指名を受けました。選手たちは大きな夢の舞台に向け、意気込みを新たにしています。 ■能登投手は阪神から5位指名！オイシックス3選手が指名受ける 23日、都内で開かれたプロ野球ドラフト会議。全国の有力選手たちが固唾をのんで運命の瞬間を待つ中、阪神タイガースから5位指名を受けたのは、オイシックス新潟アルビレックスBCの能登嵩都投手です。去