Adoが、2ndオリジナルアルバム『残夢』収録曲「0」のミュージックビデオを、23歳の誕生日であるきょう24日にサプライズ公開した。【動画】誕生日にサプライズ公開！Ado「0」ミュージックビデオ「0」のミュージックビデオでは、AdoのイメージディレクターであるORIHARAがイラストを手がけ、てんてこがイラストサポートとして参加。映像はグラフィックモーションデザイナーのKazz Fukudaが担当し、「失敗を繰り返しながらも大切