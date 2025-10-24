新潟県胎内市内の飲食店で在留期間を超過した外国人に不法就労活動をさせた疑いで中国人の男が逮捕されました。出入国管理及び難民認定法違反（不法就労助長）の疑いで逮捕されたのは、中国国籍で胎内市に住む調理師の男(51)です。男は胎内市内の飲食店で、在留期間を経過して本邦に不法に残留していた中国の国籍を有する外国人に対し、不法就労活動をさせた疑いが持たれています。男は10月17日に逮捕されていて、その余罪捜査で今