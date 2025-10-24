4月、ワシントンで記者団の質問に答えるドミトリエフ氏（タス＝共同）【モスクワ共同】米CNNテレビは24日、ロシアのドミトリエフ大統領特別代表が米国を訪問したと報じた。米ニュースサイト、アクシオスによると、トランプ政権でウクライナ問題の仲介を続けてきたウィットコフ中東担当特使と25日に会談する。今後の米ロ交渉について協議するとみられる。トランプ政権は22日にロシア石油大手2社に対する制裁を発表。トランプ大