10月24日、新潟県魚沼市で80代の女性の頭部を木製のバットで叩いて負傷させたとして、15歳の女子高生が現行犯逮捕されました。傷害で現行犯逮捕されたのは、魚沼市に住む女子高校生(15)です。女子高校生は10月24日の午後3時すぎ、魚沼市内で顔見知りの80代女性に対し、木製のバットで頭部を叩いて負傷させた疑いがもたれています。事件は、女子高校生本人からの110番通報で発覚。被害女性は頭から出血があり、病院に救急搬送されま