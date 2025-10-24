■家計が苦しいことを夫に話してみると？ある夜、思い切って夫に話をしました。「最近、生活がきついの。少しでいいから協力してくれない？」勇気を振り絞って伝えたその一言に、夫はゲームの画面から視線を上げもせず、「は？」と短く返しました。「家事とか、育児とか……少しでも手伝ってくれたら助かるんだけど」私の言葉を遮るように、夫はため息をつきました。「お前、パートで時短勤務してんだろ。家のことをやるための時間