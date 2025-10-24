TISインテックグループのインテックは10月24日、岩手医科大学と共同で、医療文書の見落とし防止に向けたAIの有効性に関する実証実験を2024年12月から2025年8月まで実施した結果について発表した。インテックは2020年、岩手医科大学に医療データを一元化して高度な利活用を支援する医療情報連携プラットフォームを導入し、医療文書の見落としや確認漏れを防ぐ仕組みとして既読管理システムを構築した。今回の実証実験では、医療文書