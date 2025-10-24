※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ着任早々に生徒の反感を買った非常勤講師・岡田は、コネ採用の事実に傷つき、人気実習生・川合への嫉妬を募らせる。川合が男子生徒・三村に告白される場面を目撃し、「不適切な関係だ」と校長に告発。呼び出された川合は、生徒の気持ちを思い真実を語れず沈黙し、校長の失望を招いてしまう。濡れ衣を着せられた川合を救う