米１０年債利回りは３．９７４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（%） 米2年債 3.453（-0.036） 米10年債3.974（-0.027） 米30年債4.562（-0.017） ドイツ2.609（+0.026） 英国4.407（-0.016） カナダ3.053（-0.042） 豪州4.142（+0.019） 日本1.659（-0.010） ※米債以外は10年物