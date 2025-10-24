あんなに幸せそうな結婚式を挙げたのに、今では夫婦ふたりだけの会話は一切ない仮面夫婦…。一体この夫婦には何があったのでしょうか…。ほんの少しのすれ違いから仮面夫婦になっていく二人。結婚、妊娠、出産を経て、この二人にどんな試練が訪れていくのでしょうか…。そして、最終的に二人の夫婦の形は仮面夫婦のままなのか。見応えのある展開をチェックしてみてください。【まんが】私たち…仮面夫婦です(ウーマンエキサイト編