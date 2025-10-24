ドル円のピボットは１５２．５９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値152.42高値153.06安値152.30 153.65ハイブレイク 153.35抵抗2 152.89抵抗1 152.59ピボット 152.13支持1 151.83支持2 151.37ローブレイク ユーロ円 現値177.45高値177.70安値177.20 178.20ハイブレイク 177.95抵抗2 177.70抵抗1 177.45ピボット 177.20支持1