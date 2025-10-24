◇ラグビー親善試合ジャパン・フィフティーン５９―１４香港（２４日、香港）日本代表に準ずるジャパン・フィフティーン（ＸＶ）は、香港に５９―１４で勝利した。日本代表は２５日に「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」で、オーストラリアとのテストマッチを国立競技場で迎える。ジャパンＸＶは前半１３分までに、ＣＴＢ広瀬雄也（東京ベイ）などが連続トライを奪い、１２―０とリード。同２１分には、敵陣深く