11人組グローバルボーイズグループ・INIが23日、ドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（10月31日公開）の舞台挨拶に登場。メンバー同士が思いを伝え合いました。今作は、デビューから現在まで約4年間のメンバーの姿を映し出したINI初の映画作品。舞台挨拶で松田迅さん（22）は「ずっとカメラは回っていたんですけど、別に意識はせず素の状態を出せていたので、そこも本当に伝わればいいなと思いますし、INIを知らな