元「A.B.C―Z」のタレント河合郁人（37）が23日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（後10・00）に出演。後輩に提示した厳しいルールにスタジオがざわつく場面があった。河合は10年前に自身を慕って集まった後輩たちと「河合会」を結成。メンバーはSnowManの深澤辰哉、timeleszの菊池風磨、SixTONESの田中樹らと超豪華だったが、皆売れっ子となったことで会は自然消滅したという。番組では新生・河合会発足を目指し、河合