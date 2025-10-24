台風22号と23号により大きな被害を受けた伊豆諸島の八丈島で、自宅に住むことが難しい被災者のために、東京都はキャンピングカーを島に送る方針を明らかにしました。都はきょう、自宅に戻れない被災者の生活環境の向上のため、キャンピングカー20台を八丈島へ送ることを発表しました。八丈島では、台風による被害を受けて自宅で生活できなくなった16世帯20人が今も島内の宿泊施設で2次避難を行っています。けれども、2次避難先での