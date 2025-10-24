【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比07銭円高ドル安の1ドル＝152円47〜57銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1628〜38ドル、177円40〜50銭。米労働省が発表した9月の消費者物価指数（CPI）の上昇率が市場予想を下回ったことを受け米利下げ観測が強まり、日米金利差の縮小を意識したドル売り円買いが優勢だった。