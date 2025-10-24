「パート先の先輩がこわい」【漫画】本編を読む子供が幼稚園に通い慣れた頃、空き時間にパートを始めたいという人もいるだろう。しかし、できるだけ近隣で、短時間でOKな勤め先はなかなか見つからない。ようやく条件や待遇がぴったりなパートを見つけたと思ったら、先輩が威圧的で働きづらい職場だった星河ばよ( @bayo_fantasy)さんの「パート先の先輩がこわい」を紹介する。■理不尽に怒らないで… 職場に怖い先輩がいるだけで毎