24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万9460円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては160.35円高。出来高は3970枚となっている。 TOPIX先物期近は3274ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.55ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物