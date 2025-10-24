「団四郎改め三代目露の五郎襲名披露公演」が24日、大阪・国立文楽劇場であり、五郎は「師匠の名前に恥じないよう頑張りたい」と意気込みを語った。三代目露の五郎は77年に二代目露の五郎（後の二代目露の五郎兵衛）に入門。落語だけでなく、百面相や上方にわかなど多才な芸でファンを魅了。70歳の古希を機に、大名跡襲名の運びとなった。冒頭の口上には桂福団治、桂文枝、柳家さん喬、笑福亭仁智、桂米団治、露の都の豪華メ