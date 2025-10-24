フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦中国杯第１日（２４日、重慶）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）が９４・１３点で首位発進。山本草太（ＭＩＸＩ）は８７・５７点の４位につけた。グラスル（イタリア）が９０・４２点で２位、シャイドロフ（カザフスタン）が８８・３３点で３位だった。佐藤は、冒頭に４回転ルッツを成功。続く４回転―３回転トウループの連